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Зеленський: Маємо підтвердження від партнерів щодо посилення нашої протиповітряної оборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: Маємо підтвердження від партнерів щодо посилення нашої протиповітряної оборони
фото: Офіс Президента

Президент подякував кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати

Україна вже отримала частину підтверджень від лідерів країн-партнерів щодо збільшення спроможностей протиповітряної оборони. Найближчим часом очікується багато комунікації з українськими партнерами щодо надання Україні нових систем протиповітряної оборони та спільних виробництв і, зокрема, виробництв дронів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України  подякував усім захисникам українського неба – воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня та щоночі обороняють наші міста й громади від російських ракет і дронів. «Дуже важлива ваша ефективність, ваша влучність, воїни, і ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні», – заявив Зеленський.

Президент подякував кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати. «Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей», – вказав Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні він провів кілька нарад із зовнішньополітичною командою України про необхідні результати цього червня. «Ми детально плануємо перемовини, зустрічі наших представників, зміст документів. Це стосується і оборонних пакетів для України, і нових безпекових угод, і Саміту миру. Фактично щодня ми додаємо учасників Саміту та протидіємо російським спробам зірвати чи послабити Саміт. Зараз кожен представник України має своє чітке завдання – як зробити наступний місяць більш результативним для України. І кожен місяць, кожен тиждень, кожен день повинні додавати сили нашій державі, нашому суспільству в захисті, в нашому захисті. Це залежить від усіх, хто працює на державу і в державі», – зазначив Зеленський.

Учора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовова медикиня «Госпітальєрів», одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними і в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців, повідомив президент України.. «Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна та світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України! Я дякую кожному й кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі. Слава Україні!», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє  Генеральний штаб ЗСУ. У відомстві підкреслили, що росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Також повідомлялося, що спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні розвідки.

Згодом у розвідці уточнили, що українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше.

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент

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