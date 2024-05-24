«Слідів куль не було»: Генштаб Ірану надав перші висновки про аварію гелікоптера

Генштаб: Літак спалахнув після зіткнення з горою

Генеральний штаб Збройних сил Ірану оприлюднив попередній звіт щодо аварії гелікоптера, у якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі. Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

У звіті йдеться, що гелікоптер летів за визначеним маршрутом і не змінював своєї траєкторії. За півтори хвилини до аварії пілот літака звʼязався з двома іншими вертольотами льотної групи. У розмовах диспетчерів з екіпажем «нічого підозрілого не помітили».

«На уламках гелікоптера, що розбився, не виявили слідів вогнепальних куль або аналогічних пошкоджень», – зазначили в Генштабі і додали, що літак спалахнув після зіткнення з горою.

Водночас для точного встановлення причин і передумов аварії гелікоптера Генштаб ЗС Ірану потребує більше часу, щоб зібрати й вивчити відповідні документи.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

До слова, тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК. Про це заявив Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі.

Як повідомлялося, Іран просив у Сполучених Штатів Америки допомоги після аварії гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі. Проте Вашингтон не зміг допомогти через «технічні причини», натомість висловив свої співчуття. Про це розповів прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє Reuters.