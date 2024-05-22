Зеленський розповів, про що мріє після перемоги

Володимир Зеленський: « І я б просто хотів мати трохи більше часу з родиною та собакою»

Президент України Володимир Зеленський визнав, що йому бракує часу на родину. Саме тому, після перемоги України, він планує надолужити втрачений час. Про це глава держави сказав в інтерв’ю The New York Times.

Журналісти видання поцікавилися, які плани у Зеленського після війни. «Після війни і після перемоги – це різні речі. Вони можуть бути різними. Я думаю, мої плани залежать від цього. Тому, хотілося б вірити, що буде перемога. Не проста, а дуже складна. Це однозначно зрозуміло, що вона буде складною. І я б просто хотів мати трохи більше часу з родиною та собакою», – підсумував президент.

Також Зеленський зізнався, як часто йому вдається бачитися з дітьми: 11-річним Кирилом та 19-річною Олександрою, а також розповів, що, крім найрідніших, допомагає йому відновити сили.

Зі слів президента, зустрічі з дочкою і сином трапляються вкрай рідко. Проте їх він називає «найщасливішими моментами».

«Наприклад, я цікавлюсь у сина, що відбувається (в його житті – «Главком»). Він розповів, що почав вчити іспанську. Мені це дуже цікаво. Я іспанської не знаю, але чесно, єдине в чому зацікавлений – це в часі, проведеному із сином, все одно, чим він зайнятий», – сказав Зеленський.

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«Саме такі моменти перезаряджають тебе, дають тобі енергії. Ці моменти – найщасливіші і саме тоді я можу розслабитися», – додав глава держави.

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Також президент зізнався, що відновити енергію йому допомагають ранкові тренування і читання. «Чесно, будь-яку художню літературу. Читаю ввечері дві-три-чотири, максимум 10 сторінок і засинаю», – розповів Зеленський.

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Раніше Зеленський розповів, якими вчинками своєї родини пишається найбільше.