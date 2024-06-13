Пентагон назвав головну тему «Рамштайн-23»

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня

Темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі «Рамштайн» буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Представниця Пентагону нагадала, що ППО є пріоритетом для України.

«Це те, що їй потрібно – чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG», – сказала вона.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США уже вилетів до Брюсселя.

Нагадаємо, зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня. Вона має розпочатися об 11:00. А вже 15 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.

До слова, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це повідомляє сайт Пентагону.