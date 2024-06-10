Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину

Хун Сен заявив що представників Камбоджі на саміті по Україні не буде

Khmer Times: Камбоджа не братиме участі в саміті по Україні без Росії

Камбоджа не братиме участі у саміті щодо України в Швейцарії, оскільки на зустрічі не буде представника Росії. Про це пише газета Khmer Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Незважаючи на заклик президента України Володимира Зеленського до участі всіх країни Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у майбутньому мирному саміті, голова королівської ради Камбоджі Хун Сен підтвердив позицію Камбоджі, що вона не братиме участі, якщо всі сторони війни, особливо Росія, не візьмуть участь у мирному саміті.

«Рішення Камбоджі не відвідувати мирний саміт є правом Камбоджі, оскільки Камбоджа бачить, що він (саміт у Швейцарії, – «Главком») буде невдалим. Приєднуватися іншим країнам чи ні – це їхнє право», – наголосив голова королівської ради Камбоджі, колишній прем'єр-міністр країни Хун Сен на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю.

Нагадаємо, 15-16 червня Швейцарія прийматиме саміт, мета якого – створити широку міжнародну підтримку мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського, які включають повне виведення російських військ з України, але Москву не запросили.

Відомо, що саміт миру у Швейцарії було запрошено 160 країн світу, з яких 106 підтвердили свою участь. При цьому Китай та Бразилія вирішили проігнорувати захід. За інформацією Reuters, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Зокрема у Пекіні заявили, що підтримають лише ті заходи, де будуть представлені обидві сторони конфлікту. Такої думки дотримується і Саудівська Аравія, представників якої не буде.

До слова, президент Аргентини Хав'єр Мілей не поїде до Європи для участі у саміті «Групи семи» (G7) в Італії та Глобальному саміті миру у Швейцарії, а залишиться для святкування місцевих свят. Зате свій візит на захід підтвердив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, а також приїде президент Франції Еммануель Макрон.