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Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)
Під час зустрічі президента України та спадкоємного принца йшлося про підготовку до першого Глобального саміту миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський разом із Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію, аби зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це очільник нашої країни повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський разом із Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії та відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей.

Крім того, представники двох країн обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію.

«Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення його королівської високості допомогти у швидшому відновленні миру», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери та високі представники близько 90 країн світу. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Як повідомлялося, Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.

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Теги: Саудівська Аравія президент Володимир Зеленський саміт

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