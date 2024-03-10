У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир

У бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» отримали нового командира. В бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та його передача наступнику Яну Яцишину. Про це повідомляє Telegram-канал 47-ї бригади.

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Під час прощання з бойовим прапором підполковник Рюмшин заявив, що його помста російським окупантам ще не закінчена і вже завтра він буде на новому місці служби.

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Новий комбриг, полковник Яцишин пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.

«Від імені командування бригади та особового складу дякуємо Рюмшину та бажаємо наснаги на новому місці, щоб ви й надалі з честю виконували це покликання», – заявили у бригаді.

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