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Президент пояснив, чому важливо провести переговори саме з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент пояснив, чому важливо провести переговори саме з Путіним
Офіс президента готує візит Зеленського в Туреччину
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський: «Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни»

Поки всі чекають відповіді від Росії про припинення вогню та прямі переговори у Стамбулі, Москва відповідає новими ударами та штурмами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібні прямі переговори та на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає. Саме він має розв’язувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним», – каже Зеленський.

Як зазначив, президент, позицію України дуже детально представили всім партнерам. На його думку, весь світ розуміє, що потрібен тиск, щоб у Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати.

Зеленський зазначив, що росіяни багато говорять про прямі переговори, а коли доходить до справи, то вони ховаються. Глава нашої держави наголосив, що треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент України говоритиме з російським диктатором про 30-денне припинення вогню. Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

До слова, заяви про те, що український президент Володимир Зеленський не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є наративом російських пропагандистів і не відповідає дійсності.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори

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