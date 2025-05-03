Зеленський придумав покарання для нардепів, які не проголосують за угоду про надра

Президент визнав, що частина депутатського корпусу налаштована не голосувати за остаточне затвердження угоди із США

Депутатів, які не проголосують за ратифікацію ресурсної угоди зі США, варто позбавити американських віз. Таку ідею озвучив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Глава держави зауважив, що в підписаній урядом версії угоди відсутні пункти, які б суперечили Конституції, а умови загалом є вигідними для обох держав. Саме тому, на думку президента, Верховна Рада має ратифікувати угоду.

Разом із тим, Зеленський визнав, що частина депутатського корпусу налаштована не голосувати за остаточне затвердження угоди з Америкою.

«Я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які – не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.