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Росія атакувала Херсон КАБами: зʼявилося відео з моментами влучання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія атакувала Херсон КАБами: зʼявилося відео з моментами влучання
Ворог вранці атакував Херсон чотирма авіабомбами
скріншот з відео

Росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами

Російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком».

Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

Нагадаємо, російські терористи вранці атакували Херсон чотирма авіабомбами. Унаслідок авіаатаки зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. А також ще більших руйнувань зазнала будівля місцевої ОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

На цей час відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей.

Як відомо, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі. 

Також цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

До слова, уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей.

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Теги: окупанти Херсон

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