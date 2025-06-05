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Окупанти скинули авіабомбу на Херсонську ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти скинули авіабомбу на Херсонську ОВА
фото з соцмереж

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару

Російські терористи вранці атакували Херсон чотирма авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву обласну прокуратуру.

Місцеві ЗМІ повідомляються, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА.

Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти скинули авіабомбу на Херсонську ОВА фото 1

Нагадаємо, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі. 

Також в Прилуках окупанти вбили три покоління однієї родини.

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Теги: війна бомбардування Херсон

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