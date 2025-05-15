Стало відомо, хто з посадовців перебуватиме у Туреччині разом із Зеленським

Чи братимуть вони участь у перемовинах із російською делегацією – наразі не відомо

Разом із президентом Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть декілька українських топ-посадовців. Як передає «Главком», про це повідомило Суспільному джерело, обізнане із ходом візиту.

Так, до Туреччини прибуде міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ігор Брусило. Наразі міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже перебуває у Туреччині.

Чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією – наразі не відомо.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.