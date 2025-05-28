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У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом (відео)
Зеленський і Мерц зустрілися у Берліні
фото: скриншот з відео

Програмою візиту передбачена спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського

У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Програмою візиту передбачена спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського. Після цього вони зустрінуться з представниками німецьких компаній.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна.

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Раніше прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус зауважував: «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню».

Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться спільна пресконференція. Згодом обидві делегації проведуть зустріч із представниками німецького бізнесу. «У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – сказав Корнеліус. За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

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