У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом (відео)

Зеленський і Мерц зустрілися у Берліні

Програмою візиту передбачена спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського

У Берліні відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Програмою візиту передбачена спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського. Після цього вони зустрінуться з представниками німецьких компаній.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна.

Раніше прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус зауважував: «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню».

Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться спільна пресконференція. Згодом обидві делегації проведуть зустріч із представниками німецького бізнесу. «У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – сказав Корнеліус. За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.