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Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»
Президент раніше наголошував, що українська пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів залишається в силі
фото надане пресслужбою президента України

Зеленський: «Ми готові до повного припинення вогню»

Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом» – «розмовами про Мінськ-3, чи новим Нормандським форматом». Про це він заявив на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

Так, відповідаючи на питання, чи погодиться Україна на припинення вогню в разі, якщо пропозиція США полягатиме в тому, щоби, наприклад, залишити за Росією контроль над Кримом, чи демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС, президент України назвав це «розмовами про Мінськ-3, чи новий Нормандський формат».

Зеленський вкотре наголосив, що якщо росіяни припинять вогонь, Україна одразу буде готова до переговорів про мир. Натомість, за його словами, росіяни для цього, на відміну від українців, не готові.

«Ми готові до повного припинення вогню», – підкреслив президент. В іншому разі, Україна дзеркально відповідатиме на дії Росії, зауважив очільник країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня наголосив, що на Великдень не було повітряних тривог.

«Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – підсумував Зеленський.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.

Раніше 13 бригада Нацгвардії України «Хартія» повідомляла, що російські війська використовують «великоднє перемир'я», оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб накопичити сили на Харківському напрямку.

У вівторок, 22 квітня, Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це», – підкреслив Зеленський. Він додав, що жодних перепон з українського боку «немає і не буде».

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Теги: війна Володимир Зеленський

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