Коли Росія нападе на Литву: німецький історик шокував прогнозом

Зьонке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже восени

Історик закликає європейські країни розраховувати на власні сили, а не на підтримку США

Це може бути останнє мирне літо для Європи. Росія може напасти на Литву вже восени. Як інформує «Главком», таку заяву військовий історик, професор Потсдамського університету Зьонке Найтцель зробив у інтерв’ю шеф-репортеру Bild Гансу-Йоргу Фелевальду.

«Ми бачимо, що ситуація у сфері безпеки у світі змінилася – через Путіна, через Трампа. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон.

І ми бачимо, що, можливо, Стаття 5 НАТО, принаймні для США, може перестати діяти. Стримування слабшає.

Чи буде війна, залежить від того, як загалом відреагує НАТО, яку роль відіграє Трамп, яку роль відіграють європейці, чи буде досягнуто хоч якогось миру в Україні, тому що я не вірю, що Путін піде на такий крок, поки він ще воює в Україні», – говорить Найтцель.

Історик закликає європейські країни розраховувати на власні сили, а не на підтримку США. І бути готовими дати відсіч Росії.

«Досі європейці завжди сподівалися – у підсумку щось зроблять американці. В Іраку, Афганістані європейці були, грубо кажучи, лише допоміжними військами.

Хоча у нас в ЄС 500 мільйонів громадян, ми завжди були в тіні США.

Демократії здатні зробити багато. НАТО обговорює: що робити, якщо США підуть?

Але в нас ще є інші країни, Канада залишається в Альянсі. Є обнадійливі сигнали з Парижа, Лондона, тепер і з Берліна, що, можливо, ми, європейці, нарешті навчимося ходити самі», – додає він.

Раніше повідомлялося, що Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів.

Також Дуда назвав єдиний раз, коли було застосовано 5 статтю НАТО.