У Миколаївській області троє поранених після ракетної атаки РФ

Як зазначив Кім, ситуація в Миколаївській області некритична

Внаслідок масованої ракетної атаки по Миколаївській області відомо про трьох поранених. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами голови ОВА, ситуація в Миколаївській області некритична.

«Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок. Пункти незламності ніхто не забув де знаходяться?» – написав він.

Наразі у Миколаївській області працюють близько 400 пунктів незламності, адреси яких можна знайти у застосунку «Дія».

Раніше Кім повідомив, що графік аварійних відключень введений в повному обсязі через ситуацію в загальній енергосистемі.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, внаслідок атаки РФ по Одещині є четверо поранених.

До слова, на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».