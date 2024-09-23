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Росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами
Наслідки авіаудіарів по Запоріжжю
фото: Telegram/Іван Федоров

Федоров закликав жителів Запоріжжя бути більш обачними під час повітряних тривог

Ввечері та вночі російські загарбники вдарили по населених пунктах Запорізької області. Окупанти вперше атакували керованими авіабомбами обласний центр. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вночі ворог підступно обстріляв населені пункти Запорізької області. Попередньо наніс авіаудари КАБами по Запоріжжю – вперше в історії обласного центру», – написав він.

Так, Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

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Наслідки авіаудіарів по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

Раніше повідомлялося про 17 поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю. Серед них був 15-річний хлопець.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21.

Теги: зброя бомбардування війна окупанти Іван Федоров Запоріжжя

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