Катастрофа F-16 оголила проблему України – Business Insider

Окрім складного середовища експлуатації, ще однією потенційною складністю для українських пілотів є те, що F-16 все ще є абсолютно новими для України

Загибель пілота винищувача F-16 показує, наскільки небезпечними є навіть місії з меншим ризиком в Україні. Про це пише Business Insider.

Видання зазначає, що одним із великих питань навколо передачі Україні винищувачів було те, як Київ використає свій невеликий запас літаків, наданих НАТО.

Коли винищувачі прибули в Україну, перші фото F-16 та їхніх ракетних установок показали, що вони використовуватимуться у боях «повітря-повітря», а не для наступальних місій, де вони будуть більш вразливими.

Минулого тижня українські F-16 брали участь у бойових польотах, захищаючись від масованої російської атаки. Але один із них розбився, загинув пілот. Цей випадок підкреслює, що навіть місії, які спочатку вважалися менш ризикованими, все ще небезпечні.

«Політ на винищувачах – це небезпечна гонитва у будь-якій ситуації», – сказав Вінсент Айелло, колишній військово-морський авіатор США, який, окрім F/A-18, також керував F-16 під час своєї військової кар’єри.

Майк Торреалдей, полковник ВПС США у відставці, який брав участь у бойових операціях на Близькому Сході на F-16, сказав, що протиповітряна оборона – це «дуже делікатний танець».

Спроба перехопити ракети та безпілотники, що наближаються, означає, що пілоти повинні стріляти в загрози, обережно маневрувати літаком і переконатися, що вони не перетинають зони, де вони можуть бути під загрозою дружнього вогню. Крім того, ризик просторової дезорієнтації експоненціально зростає, якщо робити все це вночі, що робить це ще більш небезпечним.

«Там просто щось літає скрізь. І опинитись не в тому місці в невідповідний час може бути дуже смертельно небезпечним», – сказав Торреалдей.

Протиповітряна оборона може бути безпечнішою, ніж підтримка сухопутних сил, знищення протиповітряної оборони або бомбардування міцно захищених позицій противника, але «це ні в якому разі не прогулянка по парку», додав він.

Окрім складного середовища експлуатації, ще однією потенційною складністю для українських пілотів є те, що F-16 все ще є абсолютно новими для України. Попри багатомісячну підготовку пілотів, це все ще незнайомий літак, який сильно відрізняється від винищувачів радянських часів, на яких вони звикли літати.

«Я вважаю, що все одно це буде дуже хаотична обстановка, яка посилюється тим фактом, що у вас є новий літак і він перший тиждень працює в цьому конфлікті», – сказав Айелло, додавши, що керувати винищувачами завжди ризиковано.

Нагадаємо, що 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.

Після цієї катастрофи президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.