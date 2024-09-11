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Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії
Зеленський поки не може підтвердити інформацію про застосування іранських балістичних ракет Росією
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Україна отримала інформацію про передачу РФ іранських ракет від розвідок партнерів

Розвідки країн-партнерів отримали інформацію щодо отримання Росією іранських ракет. Наразі цією інформацією володіє й Україна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Кримської платформи.

«Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей щодо кількості. Від партнерів. Я отримав цю інформацію на рівні розвідок від партнерів», – розповів він.

За словами Зеленського, наразі він не може підтвердити інформацію щодо застосування відповідних ракет.

«Я це зможу підтвердити, коли будуть докази, як це було з Північною Кореєю. Тут ми поки що знаємо про використання великої кількості іранських дронів. Щодо застосування іранських ракет деталей поки інших немає», – додав очільник України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. 

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: ракета зброя розвідка Іран росія Володимир Зеленський

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