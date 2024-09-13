Наразі міські служби разом із благодійними організаціями надають допомогу одеситам, які постраждали від нічної російської атаки на місто

Комунальники допомагають у проведенні відновлювальних робіт

У ніч з 12 на 13 вересня 2024 року Одеса була атакована ворожими безпілотниками.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено 27 житлових будинків. На місці ліквідації наслідків ворожої атаки працював міський оперативний штаб.

Наразі міські служби разом із благодійними організаціями надають допомогу одеситам, які постраждали від нічної російської атаки на місто.

Представники громадського об'єднання «Десяте квітня» завезли будівельні матеріали, а комунальники допомагають у проведенні відновлювальних робіт.

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Одеситам, чиї будинки постраждали від нічної атаки, надають допомогу фото: міськрада Одеси

Крім того, власники пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипьскої районної адміністрації.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні о 02:51 було чутно звуки вибухів.

Крім того, в ніч на 13 вересня російські загарбники направили ударні дрони на Хмельниччину. Два ворожих безпілотники збито в небі над регіоном. Минулося без постраждалих.

А сьогодні вранці, 13 вересня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Охтирка на Сумщині. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.