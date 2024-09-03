Удар РФ по Полтаві: кількість загиблих зросла до 47, поранених – до 206

Наслідки ракетного удару Росії по Інституту звʼязку ЗСУ в Полтаві, 3 вересня 2024 року

Перша леді України висловила співчуття через російський ракетний обстріл Полтави. Внаслідок удару по навчальному закладу та лікарні загинуло 47 людей, 206 поранено

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості жертв через ракетний удар російських військ по Полтаві і висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих.

«Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять», – написала перша леді України Олена Зеленська у соцмережі X.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя.… — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 3, 2024

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.