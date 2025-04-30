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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп не розуміє, як завершити переговори

glavcom.ua
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«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
фото: reuters

Головна ціль України в переговорах – не посваритися з Вашингтоном

Переговори в Римі спровокували сплеск провоєнної риторики з Кремля (Шойгу і Патрушев задали тон про майбутню війну з Європою). Але, також, вони унаочнили одну важливу річ: Білий дім відтерміновує вихід з переговорів через те, що просто не розуміє, як із них вийти.

• 1 •

Почати, напевне, потрібно з рейтингів Трампа. Їхнє падіння не може не впливати на Білий дім. І баланс підтримки Росії/Украіни явно не подобається електорату. Це не значить, що завтра не відбудеться чергового кудьбіту, але це являється вагомим стримуючим фактором.

• 2 •

Поки переговори, багато в чому, змушений ставити на паузу саме Трамп, бо формула: «якщо Росія не захоче ми введемо санкції, а якщо Україна не захоче ми перестанемо давати зброю» зайшла в тупик. Одні не хочуть, але санкції ще далеко, а відносно нас – «казус» пʼяти днів без розвідданих вплинув на воєнне лоббі, яке дуже негативно зреагувало на те, що найближчі партнери почали думати про відмову від американської зброї. Плюс, не треба забувати, що ми є частиною ширшого переговорного процесу США – ЄС-Украіна. А це прямо «конфліктує» із проросійською лінією частини переговорників по Україні.

• 3 •

Трамп явно не хоче (не готовий) до різкого розвороту проти Росії. Трампу (його оточенню) явно подобається ідея винесення за дужки питання України в двосторонньому форматі. Але поки цей процес гальмується санкціями, зняття яких, без миру, впирається в рейтинги.

• 4 •

Коли ми говоримо про санкції, то ми маємо памʼятати: для Путіна, на 2025 рік, важливішим за зняття санкцій, а не введення нових. І головна ціль діалогу з Трампом зараз – це збереження сьогоднішнього статус-кво. А зняття санкцій – це програма максимум. Щодо підтримання діалогу з Трампом, то, думаю, зараз можуть бути зроблені певні  додаткові економічні пропозиції. Правда, дуже схоже, що в діяльності Дмітрієва, який відповідає за цей напрямок, відбувається італійський страйк ключових гравців російської бюрократії. Але за цим треба окремо послідкувати, бо в Диітрієва є особлива опція – персональна розмова з Путіним.

• 5 •

Я неодноразово говорив і писав, що Путін хворий літнім наступом. Літній наступ підтримало його найближче оточення (перш за все Чемезов, Патрушев, Кірієнко, Ковальчуки та Ушаков). З точки зору логіки, Путіну було б вигідно піти на угоду з Трампом і зняти санкції зараз. Але він явно хворий міфічними захопленнями цього літа.

• 6 •

Ідея Путіна про двосторонні переговори без попередніх умов – це пастка. Адже входити в такі переговори - це вийти з формату Украіна-РФ-США -ЄС без будь-яких гарантій і дати можливість США умити руки. Такі переговори можливі тільки післ погодження всіма сторонами базових принципів перемирʼя. І дуже важливо, щоб цю ідею не почали просувати американці. Це одна з головних загроз для нас зараз. І інформаційна компанія на американську аудиторію має зосередитися перш за все на цьому питанні.

• 7 •

Підсумовуючи, варто ще раз наголосити. Зараз складається враження, що  продовження переговорів залежить від того, чи зможе Білий дім знайти якісь нестандартні ходи. І якщо не зможе, а це має дуже велику вірогідність, як Трамп почне з них виходити (як на мене, він не може зробити різких рухів ні в одну, ні в іншу сторону), якщо не зробити помилок.

Повторю те, що говорю останні місяці. Наша головна ціль в переговорах – не посваритися з Вашингтоном і залишитися в безпековому та політичному периметрі переговорів США-ЄС. Лакмусовим папірцем, що цей сценарій основний, стане відмова Путіна від 30-денного перемирʼя. Якщо він погодиться на мир (вірогідність невисока), це означатиме продовження тактики затягування переговорів, хоча й відкриватиме певні можливості для переговорів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін війна переговори перемир'я Україна

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