У 2023 році українська ППО стане найпотужнішою у Європі: звернення Зеленського

Зеленський заявив, що у новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

Зеленський: «Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це сто відсотків»

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив, що у новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою. Також глава держави повідомив, що сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення волонтерів нагородою «Золоте серце».

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«Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

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Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою.

Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту.

Обговорили ще після Ставки – на окремій нараді – стан в енергетиці, до чого ми готуємося.

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У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо.

Сьогодні ж говорив з прем’єр-міністром Греції. Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою.

Провів нараду з нашими міжнародниками. Багато питань, але головне – ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому.

Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це сто відсотків.

І ще одне. Сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів «Золотим серцем». Це справедливо й чесно – за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі.

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Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього.

Слава всім нашим людям! Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.