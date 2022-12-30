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У 2023 році українська ППО стане найпотужнішою у Європі: звернення Зеленського

glavcom.ua
У 2023 році українська ППО стане найпотужнішою у Європі: звернення Зеленського
Зеленський заявив, що у новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою
фото: Офіс президента

Зеленський: «Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це сто відсотків»

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив, що у новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою. Також глава держави повідомив, що сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення волонтерів нагородою «Золоте серце».

«Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою.

Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту.

Обговорили ще після Ставки – на окремій нараді – стан в енергетиці, до чого ми готуємося.

У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо.

Сьогодні ж говорив з прем’єр-міністром Греції. Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою.

Провів нараду з нашими міжнародниками. Багато питань, але головне – ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому.

Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою, це сто відсотків.

І ще одне. Сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів «Золотим серцем». Це справедливо й чесно – за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі.

Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього.

Слава всім нашим людям! Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. 

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