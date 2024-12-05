Зеленський розповів, скільки мерів та голів громад перебувають у полоні РФ

Нещодавно в російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне Євгеній Матвєєв

Російська Федерація утримує у полоні щонайменше шість очільників українських міст і голів громад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 2022 року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону. Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості», – сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що днями стало відомо, що в російському полоні загинув очільник одного з окупованих українських міст – Дніпрорудного, що на Запоріжжі Євгеній Матвєєв. Він був захоплений у полон ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді.

«Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані. Коли дехто зараз говорить про «заморожування» війни, майже ніколи не звучить: а що буде з мільйонами наших людей, що буде із сотнями тисяч дітей, які досі – на окупованій території? І це дуже цинічне замовчування», – сказав він.

Український лідер наголосив, що дії Росії «підважують моральні основи демократичного світу».

«Якщо Росії можна так з українцями, значить, це буде сприйматися як дозвіл робити подібне і з іншими народами, і з іншими людьми. Ми змушені досі фактично битися за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії», – додав очільник України.

Нагадаємо, мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв загинув в російському полоні. Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгенія Матвєєва. Два роки і вісім місяців Матвєєв перебував у полоні в окупантів, де його катували. Під час останнього обміну тіло було повернено в Україну.

Як відомо, станом на кінець листопада Україна повернула з російського полону 3 767 людей, серед яких було 168 цивільних громадян.

До слова, близько 40% людей повернутих з полону вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, а їх статус не був підтвердженим Міжнародним комітетом Червоного Хреста.