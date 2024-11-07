Як і хто з українців може отримати грошову допомогу за програмою ООН

ООН виділяє кошти певним категоріям українців напередодні зимового сезону

Перед початком зимового сезону українці мають можливість отримати грошову допомогу в рамках програми ООН. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати особи, які не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю. Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Допомога надається громадянам, які відповідають таким вимогам:

Проживають на територіях, де тривають активні або можливі бойові дії (відповідно до наказу № 309). Отримують соціальну допомогу, яка не перевищує 3 250 грн на місяць. Не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Не мають міжнародної фінансової підтримки від інших організацій під час надання допомоги.

Розмір допомоги визначається як різниця між 3 250 грн та сумою вже отримуваної соціальної допомоги. Наприклад, якщо особа отримує 2 700 грн, ВПП ООН доплатить 550 грн.

Програма діє протягом 6 місяців, а загальний бюджет ініціативи перевищує 284 млн грн.

Виплати здійснюються через банківські перекази або адресну доставку через «Укрпошту». Перекази вже розпочалися, а доставка через «Укрпошту» запланована на найближчі тижні.

З лютого по квітень 2024 року програма була розширена для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, охопивши понад 750 тисяч українців.

Зараз щомісячну допомогу отримують понад 400 тисяч пенсіонерів. Програма фінансується за рахунок внесків Німеччини, Європейського Союзу, США, Франції та приватних донорів.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців.

Нагадаємо, що українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста.

У листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.