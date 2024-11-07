Як і хто з українців може отримати грошову допомогу за програмою ООН
ООН виділяє кошти певним категоріям українців напередодні зимового сезону
Перед початком зимового сезону українці мають можливість отримати грошову допомогу в рамках програми ООН. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати особи, які не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю. Про це інформує Міністерство соціальної політики України.
Допомога надається громадянам, які відповідають таким вимогам:
- Проживають на територіях, де тривають активні або можливі бойові дії (відповідно до наказу № 309).
- Отримують соціальну допомогу, яка не перевищує 3 250 грн на місяць.
- Не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
- Не мають міжнародної фінансової підтримки від інших організацій під час надання допомоги.
Розмір допомоги визначається як різниця між 3 250 грн та сумою вже отримуваної соціальної допомоги. Наприклад, якщо особа отримує 2 700 грн, ВПП ООН доплатить 550 грн.
Програма діє протягом 6 місяців, а загальний бюджет ініціативи перевищує 284 млн грн.
Виплати здійснюються через банківські перекази або адресну доставку через «Укрпошту». Перекази вже розпочалися, а доставка через «Укрпошту» запланована на найближчі тижні.
З лютого по квітень 2024 року програма була розширена для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, охопивши понад 750 тисяч українців.
Зараз щомісячну допомогу отримують понад 400 тисяч пенсіонерів. Програма фінансується за рахунок внесків Німеччини, Європейського Союзу, США, Франції та приватних донорів.
Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців.
Нагадаємо, що українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста.
У листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.
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