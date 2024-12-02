Зеленський: Путін кине на фронт багато північнокорейських солдатів як «гарматне м’ясо»

Сили оборони України вже вбивали північнокорейських військових на Курщині

Близько 12 тисяч військових КНДР уже були розгорнуті на Курщині

Президент Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін відправить багатьох солдатів із Північної Кореї воювати проти України, використавши їх як «гарматне м’ясо». Про це український лідер заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Президент розповів, що північнокорейських військових вже вбивали на заході Росії, але не назвав точну кількість їхніх втрат.

За словами Зеленського, є дані про те, що близько 12 тисяч північнокорейських солдатів уже були розгорнуті на Курщині, але Україна повинна «мати докази», перш ніж оприлюднити точну кількість втрат.

Нагадаємо, Північна Корея, ймовірно, відправила Росії свої потужні реактивні системи залпового вогню М1991, які можуть вражати цілі на відстані до 60 км.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея за жовтень та листопад передала Росії 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 мільйонів снарядів. \

До слова, міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».