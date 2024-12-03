Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Президент має скасувати свій указ після голосування парламенту

Парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. Про це повідомляють низка корейських ЗМІ.

За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Загалом у парламенті засідають 300 депутатів.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил».

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Командувачем воєнного стану призначено головнокомандувача Збройних сил країни Пак Ань Су. Він заявив, що уся політична діяльність в країні, включно з діяльністю парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборонена. Також запроваджено заборону зібрань, демонстрацій та мітингів. Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордера.

Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Натомість лідер опозиційної партії Сила Народу Південної Кореї Хан Дон Хун назвав рішення президента Юн Сок Йоля про введення воєнного стану «неправильним».

🇰🇷Лідер південнокорейської опозиції Лі Чже Мен заявив, що Юн Сок Йоль більше не є президентом Республіки Корея, адже він "зрадив свій народ" pic.twitter.com/OnVkUk7hnC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

Лідер опозиційної Демократичної партії «Тобуро» Лі Чже Мьон заявив, що Юн Сок Йоль відтепер не президент Південної Кореї.

Згодом воєнна техніка та спецпризначенці почали підтягуватися до будівлі парламенту. Також всередину намагаються потрапити депутати опозиції аби проголосувати за імпічмент президента Юна та провести засідання, де проголосують за скасування воєнного стану.

Gоліцейські заблокували людям доступ до будівлі Національної асамблеї в Сеулі після того, як президент Юн Сук Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан фото: Yonhap

Юридична спільнота Південної Кореї також заявила, що президенту Юн Сок Йолю буде оголошено імпічмент.

🇰🇷Південнокорейські спецпризначенці заблокували вхід і не пускають журналістів та депутатів до парламенту



Військові оточили будівлю і перебувають всередині. https://t.co/sUuURn9tBF pic.twitter.com/KnubKswsxl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру». Громадські протестувальники також зібрались біля будівлі парламенту. Міноборони Кореї наказало армії бути готовою до надзвичайних ситуацій та наказало військовослужбовцям запасу вийти на службу.

Варто зазначити, що реакції влади на рішення парламенту поки що не було. Найбільша опозиційна партія тим часом розіслала повідомлення прихильникам із закликом зібратися біля будівель парламенту і штабу партії.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні.