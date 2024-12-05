Кадиров пригрозив використати українських полонених як живий щит

Глава Чечні запропонував українському військовополоненому застрелитися

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров навідав українських військовополонених і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку. Відео із цієї зустрічі він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Глава Чечні запропонував розмістити полонених на об'єктах, які «зняли американські супутники».

«На дах поставити їх усіх. Нехай охороняють наші території», – сказав Кадиров, додавши, що начебто зараз українських полонених «приховують, щоб по них не прилетіло».

На іншому відео, яке опублікували російські пропагандисти, Кадиров запропонував застрелитися одному з полонених, а, коли той сказав, що хоче жити, глава Чечні запитав: «Навіщо? Війна – вбивають. «Ти ж вийшов убивати, помирати».

Також пропагандисти пізніше повідомили, що на зустріч Кадиров приїхав на «трофейній» американській бойовій машині піхоти Bradley.

Уранці 4 грудня Чечню вдруге з початку війни з Україною атакував безпілотник. В офіційному зведенні Міноборони Росії про атаку не повідомлялося, але її визнав Кадиров, заявивши про постраждалих.

Раніше, 29 жовтня цього року, глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про безпілотну атаку на територію регіону. Загорівся дах університету спецназу імені Путіна.