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Викрадений мер Дніпрорудного Матвєєв помер у російському полоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Викрадений мер Дніпрорудного Матвєєв помер у російському полоні
Євгеній Матвєєв два роки і высым місяців перебував у полоні а окупантів та був закатованим
фото: Іван Федоров, Telegram

Дніпрорудне росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон міського голову Євгенія Матвєєва

Мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв загинув унаслідок російських катувань. Його тіло вже повернули в Україну. Про це вранці в середу, 4 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він нагадав, що Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову Євгенія Матвєєва.

Два роки і вісім місяців Євгеній Матвєєв перебував у полоні у окупантів, де його закатували. Під час останнього обміну тіло повернули Україні.

«Євгеній Сергійович  був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, аби висловити весь біль від втрати», – йдеться в дописі Федорова.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення окупантів мер Дніпрорудного Євген Матвєєв разом із місцевими мешканцями зупинили ворожий танк. Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад.

Варто додати, що людина, яка 2,5 роки провела в таємній в'язниці ФСБ Російської Федерації в окупованому Сімферополі та повернулася в Україну, розповіла, що бачила там викраденого міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Росіяни приховують, де тримають міського голову Херсона, а також заперечують існування вʼязниці в підвалі будівлі ФСБ. 

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Теги: Запорожская область полон окупанти

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