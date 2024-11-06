Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих та поранених зросла

Ворог напередодні завдав по Запоріжжю ракетний удар

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 5 листопада збільшилася до 7, ще 25 осіб отримали поранення. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«7 людей загинули, 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки рф по Запоріжжю», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малій Токмачці та Темирівці.

154 БпЛА різних модифікацій атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

4 обстріли з РСЗВ були завдані по території Лобкового та Новоданилівки.

134 артилерійських удари прийшлися на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

Загалом надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі.

Нагадаємо, через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес. У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – посилення ППО, власне виробництво зброї та застосування далекобійних дронів.