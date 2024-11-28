Команда Трампа вимагатиме припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України – CNN

Представники адміністрації Трампа також хочуть, аби Європа взяла на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України

Команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Майбутній радник новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц останніми днями зважував кілька пропозицій щодо припинення війни між Росією та Україною, кажуть джерела.

«Хоча над деталями стратегії ще триває робота, чиновники Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори», – кажуть співрозмовники видання.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники й НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України. Волц в інтерв'ю телеканалу Fox сказав, що варто «відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї».

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади».