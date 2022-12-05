Володимир Зеленський – людина року за версією Financial Times

Президент України посів місце в історії своїм незвичайним проявом лідерства та стійкості

Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».

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Зеленського назвали антиподом Володимира Путіна, який ховається в Кремлі і чия одержимість відновленням імперії коштувала десятки, а можливо, й сотні тисяч життів.

Також видання порівнює президента України з прем'єр-міністром Британії Вінстоном Черчілем, який виступав по радіо, щоб згуртувати країну під час бліц-кригу: президент України так само використовує соціальні мережі для невпинної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу.

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Під час інтерв'ю Financial Times Зеленський згадав про перші дні повномасштабного вторгнення Росії та його рішення залишитися у Києві: «Я більш відповідальний, ніж сміливий. Я просто ненавиджу підводити людей».

Журналісти вважають, що рішення президента залишитися в столиці замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, «стало одним із найважливіших моментів у війні, спонукавши українську армію та її народ до опору. Це стало несподіванкою для українців та західних союзників, які мали низькі очікування від політичного керівництва країни».

Видання підкреслює, що Україна здивувала світ, відбивши напад Росії на Київ та своїми контрнаступами у Харківській та Херсонській областях. «Вона відвоювала половину території, захопленої московськими військами цього року. Сили Зеленського зараз просуваються вперед на півдні та сході, навіть коли настає зима, з метою звільнення всієї території України, включаючи Донбас та Крим», – пише Financial Times.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time. За нього проголосували понад 3,3 млн читачів – 5% голосів.