Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій
Кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського
2023 рік став рекордним за кількістю петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».
У 2021 році підтримку громадян і відповідь президента отримали лише 19 петицій, за 2022 рік таких петиції було 105. Натомість у 2023 році кількість підтриманих громадянами петицій зросла до 1196. Така колосальна різниця ще більш відчутна, зважаючи на те, що загальна кількість зареєстрованих петицій у 2023 році є найменшою за всі попередні роки. А кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського, - 150.
Без відповіді наразі перебуває 1046 петицій за 2023 рік, чотири петиції очікують на відповідь із 2022 року, одна на розгляді з 2019 року. І якщо петиція 2019 року є лише подякою президенту Петру Порошенку та насправді не закликає до жодних дій, то петиції, що очікують на відповідь із 2022 року, є змістовними та потребують реакції.
Повідомляється, навіщо Зеленському указ про українців у РФ, роз'яснення Центру протидії дезінформації.
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