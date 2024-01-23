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Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій
Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави
фото: Офіс Президента

Кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського

2023 рік став рекордним за кількістю петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

У 2021 році підтримку громадян і відповідь президента отримали лише 19 петицій, за 2022 рік таких петиції було 105. Натомість у 2023 році кількість підтриманих громадянами петицій зросла до 1196. Така колосальна різниця ще більш відчутна, зважаючи на те, що загальна кількість зареєстрованих петицій у 2023 році є найменшою за всі попередні роки. А кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського, - 150.

Графіка демонструє статистику петицій, починаючи з 2019 року
Графіка демонструє статистику петицій, починаючи з 2019 року
Рух «Чесно»

Без відповіді наразі перебуває 1046 петицій за 2023 рік, чотири петиції очікують на відповідь із 2022 року, одна на розгляді з 2019 року. І якщо петиція 2019 року є лише подякою президенту Петру Порошенку та насправді не закликає до жодних дій, то петиції, що очікують на відповідь із 2022 року, є змістовними та потребують реакції.

Повідомляється, навіщо Зеленському указ про українців у РФ, роз'яснення Центру протидії дезінформації.

Стало відомо, про що українці просять Зеленського в електронних петиціях.

Читайте також: Чому Зеленський не дякує Порошенку? Як президент реагує на петиції (дослідження)
Теги: політика рекорд Володимир Зеленський президент петиція

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