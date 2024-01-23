Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій

Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави

Кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського

2023 рік став рекордним за кількістю петицій, що набрали необхідні 25 тис. голосів. Про це йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

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У 2021 році підтримку громадян і відповідь президента отримали лише 19 петицій, за 2022 рік таких петиції було 105. Натомість у 2023 році кількість підтриманих громадянами петицій зросла до 1196. Така колосальна різниця ще більш відчутна, зважаючи на те, що загальна кількість зареєстрованих петицій у 2023 році є найменшою за всі попередні роки. А кількість петицій, які отримали відповідь, стала найбільшою за час каденції Володимира Зеленського, - 150.

Графіка демонструє статистику петицій, починаючи з 2019 року Рух «Чесно»

Без відповіді наразі перебуває 1046 петицій за 2023 рік, чотири петиції очікують на відповідь із 2022 року, одна на розгляді з 2019 року. І якщо петиція 2019 року є лише подякою президенту Петру Порошенку та насправді не закликає до жодних дій, то петиції, що очікують на відповідь із 2022 року, є змістовними та потребують реакції.

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