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Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі – ЗМІ
Щоб послухати Зеленського, німецькі народні обранці зберуться на позачергову сесію
фото: Офіс Президента

Зеленський вперше виступить у німецькому парламенті

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Німеччини у вівторок 11 червня, щоб виступити в Бундестазі. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наступного тижня у Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України, організатором якої виступає Федеральне міністерство закордонних справ.

Це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, але це буде перший раз, коли він виступить особисто в Бундестазі.

Щоб послухати українського президента, німецькі народні обранці планують зібратися на позачергову сесію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії.

До слова, 21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час зустрічі сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

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