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Стало відомо, що Південна Корея може почати постачати Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Стало відомо, що Південна Корея може почати постачати Україні
Розглядаються поставки 155-мм снарядів та систем ППО, які необхідні Україні
фото з відкритих джерел

Сеул визначатиме обсяг своїх постачань зброї в Україну на основі позиції Росії щодо її відносин з Північною Кореєю

Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела в уряді.

Як повідомляють джерела агентства, розглядаються поставки 155-мм артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони, які необхідні Україні.

«Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому», – сказав південнокорейський чиновник.

Раніше Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну зброю, дотримуючись політики, що забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Як повідомлялося, влада Південної Кореї планує переглянути можливість передачі озброєння Україні.

Після цього російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї наслідками, якщо вона перегляне свою політику та вирішить надати Україні летальну зброю.

«Якщо це станеться, то ми тоді теж будемо приймати відповідні рішення, якими керівництво Південної Кореї навряд чи буде задоволене», – зазначив російський диктатор.

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Теги: зброя Південна Корея озброєння військова допомога

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