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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Глобальна антипутінська коаліція: що означає це для світу?

glavcom.ua
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Антипутінська коаліція об'єднує 80 країн проти Росії
колаж: glavcom.ua

Нова антипутінська коаліція змінює міжнародні стосунки та дипломатію

Антипутінська коаліція створена. Це 80 держав. Це економічно світова більшість.

Саме так ця подія буде сприйнята масовою свідомістю, хоча до аналогій з Антигітлерівською коаліцією дуже далеко, але ми живемо давно вже у символічно-інформаційному світі, що функціонує в іншій парадигмі. Простий американець та європеєць сприйме це саме так.

У цій парадигмі ми завершили перекличку «українських» країн і вчинили стартовий зсув у текстурі міжнародних відносин.

Ми зарядили потужний проукраїнський наратив дипломатії, проявили конʼюнктурність та російську ангажованість Китаю, закріпили власний мирний трек, наділили його монопольною субʼєктністю та зняли штучну проблему нелегітимності Зеленського.

Серед країн, які не підписали фінальне комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. По кожній країні є свої нюанси, але достаньо поки їх фактичної участі у проміжному етапі залучення до інаугурації української рамки.

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Теги: коаліція саміт Україна росія війна

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