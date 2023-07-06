Зеленський анонсував візит до Чехії

У центрі уваги візиту будеоборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО

У Празі український лідер зустрінеться з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Болгарії відвідає столицію чехії – Прагу. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Далі – Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ» – написав глава держави.

У центрі уваги – оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація довкола ЗАЕС, реалізація Формули Миру і відбудова України.

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Як повідомлялося, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.