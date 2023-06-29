Одна із країн ЄС виступила проти надання гарантій безпеки для України

Канцлер Австрії заявив, що нібито проти гарантій безпеки виступають й Ірландія, Кіпр і Мальта

Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов’язання. Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС, передає DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Негаммер зазначив, що аналогічну позицію нібито займають також Ірландія, Кіпр і Мальта.

«Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки – «Главком») не можуть існувати», – сказав Негаммер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.

До слова, Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії.