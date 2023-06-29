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Одна із країн ЄС виступила проти надання гарантій безпеки для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одна із країн ЄС виступила проти надання гарантій безпеки для України
Карл Негаммер, канцлер Австрії
фото з відкритих джерел

Канцлер Австрії заявив, що нібито проти гарантій безпеки виступають й Ірландія, Кіпр і Мальта

Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов’язання. Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС, передає DW.

Негаммер зазначив, що аналогічну позицію нібито займають також Ірландія, Кіпр і Мальта.

«Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки – «Главком») не можуть існувати», – сказав Негаммер.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень. 

До слова, Євросоюз розглядає сценарії дій на випадок розвалу Росії.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію
Теги: Австрія Україна Європейський союз

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