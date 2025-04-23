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Зеленський вперше відвідає ПАР з робочим візитом: названо дату

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський вперше відвідає ПАР з робочим візитом: названо дату
Володимир Зеленський вперше відвідає Південно-Африканську Республіку для зустрічі з президентом Сірілом Рамафосою
архівне фото: Офіс президента

Деталі візиту Зеленського до Преторії не розголошуються

Президент Володимир Зеленський вперше прибуде до Південно-Африканської Республіки 24 квітня, для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою. Як передає «Главком», про це повідомляє Dolce Welle.

У четвер, 24 квітня, президент України Володимир Зеленський вперше відвідає Південно-Африканську Республіку, а саме Преторію, для зустрічі з президентом Сірілом Рамафосою.

Наразі деталі візиту Зеленського до Преторії не розголошуються, проте передбачається, що він зосередиться на обговоренні війни в Україні з президентом Рамафосою.

Почесна президентка Української асоціації Південної Африки (UAZA) Дзвінка Качур вважає, що ПАР навряд чи зможе встановити мир, але може допомогти Україні в гуманітарній сфері, зокрема, сприяти поверненню депортованих дітей, зупинити тортури на Запорізькій АЕС та допомогти звільнити цивільних полонених і журналістів.

Нагадаємо, у Києві 16 червня 2023 року під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Тоді ж до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

У вересні 2023 року на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, лідери країн обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.

Президент України окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.

До слова, у 2024 році Південно-Африканська республіка (ПАР) підтримала «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни, який запропонували Китай і Бразилія. 

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Теги: Південно-Африканська республіка Володимир Зеленський

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