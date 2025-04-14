Удар по Сумах: скільки людей перебувають у лікарнях та у якому вони стані

Через російську атаку у лікарнях перебувають 68 людей

Президент України Володимир Зеленський розповів про стан постраждалих у Сумах та про пошкодження у місті, повідомляє «Главком» із посиланням на його телеграм-канал.

За інформацією Зеленського, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, університет, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.

У лікарнях перебувають 68 постраждалих. З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених, підкреслює президент.

«Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно», – зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що під час ракетного удару по Сумах загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.