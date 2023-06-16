Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики

В Області працювала ППО

У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. У Київській області працювали сили ППО. Про це повідомила пресслужба КМВА.

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«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Подільському районі.

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Тим часом, у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики. «Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До відома, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.