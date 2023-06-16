Головна Київ Новини
search button user button menu button

Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики
фото з відкритих джерел

В Області працювала ППО

У Києві під час повітряної тривоги було чутно вибухи. У Київській області  працювали сили ППО. Про це повідомила пресслужба КМВА.

«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Подільському районі. 

Тим часом, у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістики. «Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття», – йшлося  у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До відома, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Теги: влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко
Чому Банкова вішає всіх собак на Кличка?
2 червня, 13:23
Останнім часом у Мельбурні відбуваються протести неонацистів і контрпротести
Загальнодержавна заборона: як влада Австралії каратиме за нацистську символіку
9 червня, 05:06
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма – генератор економічних реформ на Банковій
Програма Опоблоку – дороговказ для реформ в Україні? авторська стаття
31 травня, 15:05
Маргарита Симоньян: «Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки»
Щодня по дві години. Пропагандистка вигадала, як росіяни мають допомагати армії Путіна
23 травня, 15:49
Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну
Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій
25 травня, 17:58
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
24 травня, 00:54
Через війну російська влада втрачає симпатії російської діаспори в країнах-сусідах
Росія втрачає авторитет у країнах колишнього СРСР: соцопитування
26 травня, 15:16
Усі повітряні цілі були успішно знищено силами і засобами нашої ППО
Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 
29 травня, 13:06
Віталій Кличко: «Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є»
Доступ до укриттів у столиці: Київрада ухвалила рішення
2 червня, 11:54

Новини

Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа
Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа
Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі
Кличко повідомив про вибухи у Подільському районі
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
До Києва приїхав президент ПАР (відео)
До Києва приїхав президент ПАР (відео)
До столиці їдуть високопоставлені гості. У центрі Києва обмежений рух (відео)
До столиці їдуть високопоставлені гості. У центрі Києва обмежений рух (відео)
У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті
У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
23K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
20K
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
17K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
9574
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
8689
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту