Зеленський зустрівся з президентом ПАР
Лідери країн обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР
На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зокрема, лідери країн обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.
Володимир Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів формули миру.
«Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан Посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання», – зазначив глава України.
Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн. Зокрема, вони відзначили необхідність відновлення функціонування «зернового коридору» в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.
«Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію», – наголосив Зеленський.
Крім того, Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили ситуацію на полі бою в Україні.
Президент України окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.
Нагадаємо, 18 вересня у Нью-Йорку розпочала роботу Генеральна асамблея ООН.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.
Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
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