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Зеленський зустрівся з президентом ПАР

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентом ПАР
Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української формули миру
фото: Офіс президента України

Лідери країн обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, лідери країн обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві.

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Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів формули миру.

«Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан Посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання», – зазначив глава України.

Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн. Зокрема, вони відзначили необхідність відновлення функціонування «зернового коридору» в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

«Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію», – наголосив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Президент України окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.

Нагадаємо, 18 вересня у Нью-Йорку розпочала роботу Генеральна асамблея ООН.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.

Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом

Теги: Володимир Зеленський Південно-Африканська республіка ООН

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