Минулої ночі в нашому небі було 117 доказів затягування Росією війни – Зеленський

«Завдавати масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир»

Російська Федерація знову масштабно атакувала Україну. Подібні дії свідчать про те, що країна-агресор не збирається припиняти війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Під російською атакою були Дніпровщина, Сумська, Черкаська й інші області. Був масштабний удар дронами по Кривому Рогу – по місцевому підприємству, цивільній інфраструктурі. В Охтирці на Сумщині пошкоджені будинки, магазини, звичайна інфраструктура. Під обстрілами також були громади Донеччини, Харківщини, Запорізької області», – каже він.

За словами глави держави, потрібні сильні кроки світу та очевидний тиск на Росію, аби удари по Україні припинилися.

«Більший тиск, більше санкцій від США, щоб російські удари припинились. Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює ні у відповідь на мирну пропозицію партнерів», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. З 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

До слова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.