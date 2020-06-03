Суд знову заборонив бізнесмену Альперіну виїзд за кордон і за межі Одеси та області



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Вадима Альперіна слідство вважає організатором корупційного злочину

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про покладання на Альпріна низки обов'язків

Вищий антикорупційний суд знову заборонив бізнесмену Вадиму Альперіну виїзд за кордон і за межі Одеси та Одеської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про покладання на Альпріна низки обов'язків.

Альперін зобов'язаний прибувати на кожну вимогу до прокурора, слідчого і до суду, не залишати Одесу і область без дозволу, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд зобов'язав його здати паспорт для виїзду за кордон.

Зобов'язання закінчуються 3 серпня.

Раніше суд відмовився продовжити зобов'язання бізнесмену Альперіну.

Наприкінці грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

На початку грудня на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).