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Зеленський змінив склад Ставки та РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський змінив склад Ставки та РНБО
Сьогодні президент Зеленський провів засідання РНБО в оновленому складі
фото з відкритих джерел

Зеленський вивів зі складу Ставки і Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад Ради національної безпеки та оборони. Про це йдеться в указах №201/2024 та №193/2024.

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки та РНБО новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка, а також голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки та Ради нацбезпеки та оборони колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки України.

Зокрема, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Також Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко. Зеленський представив керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та розповів, що очікує від нього на посаді та загалом від служби.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

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Теги: РНБО Олексій Данілов Олег Іващенко Олександр Литвиненко

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