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Росіяни показали фейк із Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту під Москвою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни показали фейк із Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту під Москвою
Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду
фото: скріншот із відео

Пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео

Російський пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео, на якому секретар РНБО Олексій Данілов нібито підтвердив, що «Україна причетна до теракту 22 березня». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що для створення цього фейку пропагандисти використали кадри з телемарафону за 16 березня. При цьому, вони замінили обличчя керівника ГУР Кирила Буданова на обличчя Данілова.

«Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються. Слабка робота російських пропагандистів», – додали в повідомленні.

Раніше пропагандистка Симоньян знайшла «винних» у теракті під Москвою. 

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: Україна робота Олексій Данілов відео вибух теракт стрілянина

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