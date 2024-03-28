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Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки (відео)
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси»

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський представив керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та розповів, що очікує від нього на посаді та загалом від служби. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз. Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що у час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.

«Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал», – додав Зеленський.

Також глава держави подякував Олександру Литвиненку за роботу на посаді голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. Також Зеленський призначив його секретарем РНБО замість Олексія Данілова.

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Теги: Володимир Зеленський розвідка

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