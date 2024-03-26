Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки
Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко. Про це йдеться в указі №189/2024.
Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. Сьогодні Зеленський призначив його секретарем РНБО замість Олексія Данілова.
Олег Іващенко – старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Був інспектором прикордонної служби, Донецького прикордонного загону.
Іващенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
У 14 серпня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений – нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його місце посів Олександр Литвиненко.
Зазначимо, Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.
У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.
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