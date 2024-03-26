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Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки
Зеленський обрав нового керівника Служби зовнішньої розвідки України
фото з відкритих джерел

Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко. Про це йдеться в указі №189/2024.

Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. Сьогодні Зеленський призначив його секретарем РНБО замість Олексія Данілова.

Олег Іващенко – старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Був інспектором прикордонної служби, Донецького прикордонного загону.

Іващенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

У 14 серпня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений – нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його місце посів Олександр Литвиненко.

Зазначимо, Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.

У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.

Теги: Володимир Зеленський президент розвідка Олександр Литвиненко Олег Іващенко

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