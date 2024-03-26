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Ураження корабля «Костянтин Ольшанський» та звільнення Данілова. Головне за 26 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ураження корабля «Костянтин Ольшанський» та звільнення Данілова. Головне за 26 березня
фото з відкритих джерел

Українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський»

ЗСУ вдарили по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму, Зеленський призначив нового секретаря РНБО, СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу. «Главком» склав добірку новин 26 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ вдарили по кораблю «Костянтин Ольшанський» у Криму

Українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

«Костянтин Ольшанський» – це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму.

Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Олександр Литвиненко народився у Києві, проте у 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.

У різні роки працював у структурах Служби безпеки України, Нацради безпеки та оборони, «Укроборонпрому», а також Національного інституту стратегічних досліджень. У квітні 2014 року був призначений заступником секретаря РНБО, а 14 серпня 2019 – очолив Націнститут стратегічних досліджень. Генерал-майор запасу.

СБУ затримала банду наркоторговців з Євросоюзу

Правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну. Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.

Згодом вони організували наркотрафік і залучили спільників для його реалізації.

Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який отримували від своїх «постачальників» із кількох регіонів нашої держави.

Чехія може передати Україні вдвічі більше боєприпасів, ніж очікувалося

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у межах ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Посадовець уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої країни.

На думку Ліпавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, попри те, що постачання снарядів ще не розпочалося.

Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. Сьогодні Зеленський призначив його секретарем РНБО замість Олексія Данілова.

Олег Іващенко у 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки.

Іващенко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Теги: війна корабель Олексій Данілов РНБО Володимир Зеленський

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