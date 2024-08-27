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Директор МАГАТЕ побував на Курській АЕС і зібрався в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Директор МАГАТЕ побував на Курській АЕС і зібрався в Україну
Гроссі заявив, що бачив на Курській АЕС «сліди атак дронів»
фото: з відкритих джерел

Рафаель Гроссі: «Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією»

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

«У районі Курської АЕС дійсно була небезпека ядерного інциденту. Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів», – заявив він під час пресконференції. 

За словами директаор МАГАТЕ на Курській АЕС використовуються реактори типу РВПК (реактор високої потужності канальний, – «Главком» ). Вони за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, а активна зона реактора фактично знаходиться у звичайній будівлі. 

«Метою мого приїзду було особисто оцінити обстановку на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального», – пояснив Гроссі, заувавживши, що МАГАТЕ хоче «запобігти удару по Курській АЕС». 

При цьому він додав, що бачив на станції «сліди атак дронів», і в МАГАТЕ «розглядають це у контексті війни». 

Водночас очільник агентства сказав, що порівнювати Чорнобильську АЕС в Україні та Курську АЕС в Росії неправильно. 

«На території Курської АЕС дійсно працює такий самий реактор без захисту. При попаданні в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Аби запобігти ядерній катастрофі треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ», – пояснив він. 

За словами Гроссі, наступного тижня він буде в Україні. Після чого знову плануж відвідати РФ. 

«Із паном Зеленським ми будемо говорити про ситуацію на ЗАЕС. А також про присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах», – додав Рафаель Гросі.

Нагадаємо, 26 серпня Гроссі анонсував свsй візик у Курську область РФ. 

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка відбувається в районі Курської атомної електростанції.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії висловило стурбованість з приводу повідомлень про бойові дії в районі Курської атомної електростанції в Росії. Генеральний директор агенства Рафаель Гроссі закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки.

Раніше МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.

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Теги: Курщина АЕС МАГАТЕ

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